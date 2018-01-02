Почеттино рассказал, чем Кейн напоминает Тотти

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Почеттино рассказал, чем Кейн напоминает Тотти

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, чем форвард его команды Харри Кейн напоминает легенду "Ромы" Франческо Тотти.

"Самый главный дар Харри - это стремление прогрессировать. Важны и его узы с "Тоттенхэмом". Этим он мне напоминает Франческо Тотти и "Рому" - цитирует Почеттино Goal.com.

Напомним, что 24-летний Кейн находится в структуре "Тоттенхэма" с 2004 года, дебютировал за основную команду "шпор" в 2011 году. 

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