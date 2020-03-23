Почеттино рассказал, почему Сон Хын Мин мог покинуть "Тоттенхэм"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сказал, что полузащитник команды Сон Хын Мин покинул бы команду, если бы ему не разрешили выступать на Азиатских играх.

"Сон не играл несколько первых месяцев из-за Азиатских игр. Но об этом никто не говорит.

Сон сейчас в "Тоттенхэме" потому что мы разрешили ему поехать на Азиатские игры и участвовать в турнирах, которые были не обязательными. Мы не проявили эгоизм и не запретили ему", - сказал Почеттино.

Напомним, футболисту нужно было выступать в составе сборной Южной Кореи на Азиатских играх и выиграть турнир, чтобы избежать службы в армии.

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