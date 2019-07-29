Почеттино рассказал, как переживал поражение в финале Лиги Чемпионов

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что ему было очень тяжело после поражения от "Ливерпуля" в финальном матче Лиги Чемпионов.

"Мы готовились к игре в течение трёх недель, и этот период был невероятным. А потом нам пришлось пережить огромное разочарование из-за поражения. После матча я уехал домой. Я 10 дней не хотел выходить на улицу. Было ужасно тяжело, ведь мы были так близки к победе", - приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, что "шпоры" впервые в истории дошли до финала ЛЧ. В решающем матче лондонская команда проиграла "Ливерпулю" со счётом 0:2.

47-летний Почеттино пока не выиграл в тренерской карьере ни одного трофея.

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