Почеттино рассказал, какой сейчас клуб демонстрирует самый привлекательный футбол

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино верит, что "Наполи" способен в этом сезоне выиграть Скудетто.

"Безусловно, "Наполи" может стать чемпионом. Неаполитанцы на данный момент показывают самый привлекательный футбол в Европе. Когда у меня есть свободное время, я с удовольствием смотрю игры с участием "Наполи" - приводит слова Почеттино Football Italia.

После 26 туров "Наполи" возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая "Ювентус" на 4 очка, однако у туринцев есть игра в запасе.

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