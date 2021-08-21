Почеттино рассказал, когда Месси может дебютировать за ПСЖ

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино ответил на вопрос о готовности новичка команды Лионеля Месси.

"Месси очень хорошо тренировался. Если всё будет в порядке, мы надеемся, что он сможет выйти на привычный уровень в конце следующей недели", - приводит слова Почеттино Ole.

29 августа ПСЖ на выезде сыграет с "Реймсом". Ожидается, что именно в этом матче аргентинец дебютирует за новую команду.

34-летний Месси перешёл во французский клуб из "Барселоны" на правах свободного агента, заключив контракт по схеме "2+1".

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