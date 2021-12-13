Почеттино рассказал, когда ПСЖ выйдет на пик формы

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что его команда будет играть лучше через несколько месяцев.

"Мы потихоньку прибавляем. У нас особенная команда с особенными характеристиками. В ПСЖ много талантливых футболистов. К февралю или марту мы подойдём в лучшей форме", - цитирует Почеттино L’Equipe.

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, набрав 45 очков в 18 турах.

В Лиге Чемпионов парижане финишировали вторыми в группе, уступив первое место "Манчестер Сити".

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