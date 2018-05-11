Почеттино рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги Чемпионов

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Почеттино рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги Чемпионов, где сразятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

"Думаю, фаворитом финала Лиги Чемпионов является "Реал". И я хочу, чтобы они победили, потому что "Ливерпуль" - наш принципиальный соперник по АПЛ" - цитирует Почеттино 101 Great goals.

Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

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