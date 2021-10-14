Почеттино рассказал, кому отдал бы "Золотой мяч"

Теги псжмаурисио почеттинолионель мессироберт левандовскикриштиану роналду

Почеттино рассказал, кому отдал бы "Золотой мяч"Фото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился своими предпочтениями а номинации на "Золотой мяч".

"Месси. И если бы я не тренировал Месси, все равно бы выбрал его. Без сомнений.

Левандовского поставлю на второе место, а Криштиану – на третье", – сказал аргентинский специалист.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в Париже.

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