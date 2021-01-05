Почеттино рассказал о целях на сезон для ПСЖ

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Почеттино рассказал о целях на сезон для ПСЖГлавный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о планах команды на на вторую часть сезона.

"Наше цель, конечно, Лига Чемпионов. Наиболее важный турнир из всех. Остался всего месяц до первых матчей 1/8 финала. Как только вернуться все игроки, получившие травмы, вы увидите невероятный состав. Перед встречей с "Барселоной" мы будем во всеоружии.

Мой новый клуб, без сомнения, входит в число грандов мирового футбола. Нельзя его сравнить с "Тоттенхэмом". Команды во многом отличаются друг от друга. 

В нашем составе находятся самые лучшие футболисты мира, но я хотел бы тренировать еще несколько топов", – приводит слова Почеттино L’Equipe.

Напомним, аргентинец сменил на посту главного тренера уволенного Томаса Тухеля.

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