Почеттино рассказал о целях на сезон для ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о планах команды на на вторую часть сезона.
"Наше цель, конечно, Лига Чемпионов. Наиболее важный турнир из всех. Остался всего месяц до первых матчей 1/8 финала. Как только вернуться все игроки, получившие травмы, вы увидите невероятный состав. Перед встречей с "Барселоной" мы будем во всеоружии.
Мой новый клуб, без сомнения, входит в число грандов мирового футбола. Нельзя его сравнить с "Тоттенхэмом". Команды во многом отличаются друг от друга.
В нашем составе находятся самые лучшие футболисты мира, но я хотел бы тренировать еще несколько топов", – приводит слова Почеттино L’Equipe.
Напомним, аргентинец сменил на посту главного тренера уволенного Томаса Тухеля.
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|О
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13