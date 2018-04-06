Почеттино рассказал о физическом состоянии Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о здоровье форварда Харри Кейна.

"Он провел около 20 минут в игре с "Челси", чувствовал себя неплохо. Неделя прошла хорошо, он много работал. Нужно взглянуть на Харри на следующей тренировке, но в целом он в отличном состоянии. Конечно, ждем от Кейна голов. Он и сам уже проголодался" - приводит слова Почеттино Goal.com.

Отметим, что завтра "Тоттенхэм" в рамках 33-го тура АПЛ сыграет против "Сток Сити".

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