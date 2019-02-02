Почеттино рассказал о ходе восстановления Кейна после травмы

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления ведущего форварда своей команды Харри Кейна после травмы.

Напомним, что в середине января во время матча с "Манчестер Юнайтед" 25-летний футболист получил повреждение связок голеностопа левой ноги и выбыл из строя, как минимум, на 1,5 месяца.

"Мы довольны тем, как он восстанавливается, но я не могу сказать, опережает он график или нет. Мы оцениваем его состояние каждый день и будем продолжать делать это. Сам Кейн настроен вернуться в строй как можно быстрее. Вы хорошо знаете, что Харри очень сильный парень, который выкладывается на тренировках на 200 процентов" - приводит слова Почеттино Goal.com.

Стоит отметить, что после травмы Кейна "Тоттенхэм" проиграл два матча из четырёх.

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