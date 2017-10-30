Почеттино рассказал о шансах Кейна сыграть с "Реалом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил вероятность участия нападающего своей команды Харри Кейна в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"Медицинский штаб совместно с игроком примет оптимальное решение. Это не финал, поэтому нет смысла рисковать. Мы должны проанализировать ситуацию, оценить его состояние и принять наилучшее для всех решение. Однако у меня хорошее предчувствие. Точнее, не у меня, а у Кейна" - приводит слова Почеттино Goal.com.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Реал" состоится в среду, 1 ноября. Также стоит отметить, что "шпоры" без своего лучшего бомбардира проиграли уже два поединка.

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