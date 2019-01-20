Почеттино рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как обстоят дела в команде с травмированными игроками.

Напомним, на данный момент в команде травмированы Харри Кейн и Лукас Моура.

"Вы меня знаете уже 5 лет, я не волнуюсь. Это хорошая возможность для молодых футболистов показать себя. Я не из тех, кто беспокоится. Травмы есть не только у нас, однако нужно сохранять спокойствие и верить в команду.

Футбол - это команда, а не имена. Конечно, у нас хороший состав, есть отличны игроки, которые могут заменить отсутствующих", - сказал Почеттино.

"Тоттенхэм" занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в активе 48 баллов.

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