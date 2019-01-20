Почеттино рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде

Теги тоттенхэммаурисио почеттинохарри кейн

Почеттино рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как обстоят дела в команде с травмированными игроками.

Напомним, на данный момент в команде травмированы Харри Кейн и Лукас Моура.

"Вы меня знаете уже 5 лет, я не волнуюсь. Это хорошая возможность для молодых футболистов показать себя. Я не из тех, кто беспокоится. Травмы есть не только у нас, однако нужно сохранять спокойствие и верить в команду. 

Футбол - это команда, а не имена. Конечно, у нас хороший состав, есть отличны игроки, которые могут заменить отсутствующих", - сказал Почеттино. 

"Тоттенхэм" занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в активе 48 баллов.

Не пропустите: Харри Кейн мощно высказался о Почеттино| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками

"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов