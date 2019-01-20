Почеттино рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как обстоят дела в команде с травмированными игроками.
Напомним, на данный момент в команде травмированы Харри Кейн и Лукас Моура.
"Вы меня знаете уже 5 лет, я не волнуюсь. Это хорошая возможность для молодых футболистов показать себя. Я не из тех, кто беспокоится. Травмы есть не только у нас, однако нужно сохранять спокойствие и верить в команду.
Футбол - это команда, а не имена. Конечно, у нас хороший состав, есть отличны игроки, которые могут заменить отсутствующих", - сказал Почеттино.
"Тоттенхэм" занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в активе 48 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11