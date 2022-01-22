Почеттино рассказал о состоянии Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу готовности нападающего Лионеля Месси к возвращению на поле.

"Я доволен его состоянием. Лео провёл хорошую тренировку. Рад видеть его снова вместе с командой. Месси готов играть. Он имеет огромное влияние не только на игру, но и на весь коллектив", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

В текущем сезоне аргентинский форвард сыграл 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

В новом году Месси из-за перенесённого коронавируса не провёл ни одной игры.

ПСЖ примет "Реймс" в воскресенье в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Каррагер рассказал, как и за что Месси назвал его "ослом". | http://soccernews.ru