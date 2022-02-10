Почеттино рассказал о состоянии Неймара в преддверии матча с "Реалом"
Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал о состоянии бразильского нападающего команды Неймара, который продолжает свое восстановление от травмы голеностопа.
"Неймару все лучше, но с "Ренном" он не сыграет. Увидим, будет ли он готов к матчу против "Реала", мы надеемся на это.
Все большие игроки хотят играть в таких матчах. Он знает, каково это – приехать на такой матч с травмой. Он достаточно зрелый игрок для того, чтобы направить свою энергию в нужное русло и сыграть, когда он будет в лучших для этого кондициях", – сказал аргентинский специалист.
Напомним, что первая встреча в 1\8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля.
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|Анжер
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|Нант
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|Дижон
|28
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|28
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|28
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|Тулуза
|28
|13