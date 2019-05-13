Почеттино рассказал о состоянии полузащитника Деле Алли

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как чувствует себя полузащитник Деле Алли, который сыграл только один тайм в последнем матче сезона чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:2). Об этом информирует Daily Mail.

"Он чувствовал дискомфорт и в первом тайме показал не очень хорошую игру. Поэтому я решил его заменить. Нужно оценить его состояния, но думаю он в порядке", - сказал Почеттино.

Алли в текущем сезоне участвовал в 25 матчах, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

Напомним, 1 июня "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.

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