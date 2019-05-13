Почеттино рассказал о состоянии полузащитника Деле Алли
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как чувствует себя полузащитник Деле Алли, который сыграл только один тайм в последнем матче сезона чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:2). Об этом информирует Daily Mail.
"Он чувствовал дискомфорт и в первом тайме показал не очень хорошую игру. Поэтому я решил его заменить. Нужно оценить его состояния, но думаю он в порядке", - сказал Почеттино.
Алли в текущем сезоне участвовал в 25 матчах, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.
Напомним, 1 июня "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.
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|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
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