Почеттино рассказал о восстановлении Неймара после мышечной травмы

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал процесс восстановления форварда Неймара, находящегося в лазарете с 10 февраля.

Напомним, что бразилец восстанавливается после травмы приводящей мышцы левого бедра. Его возвращение в строй ожидается в первой половине марта.

"Неймар продолжает восстанавливаться по плану, разработанному медицинским штабом. Он скоро вернётся благодаря отличной работе на тренировках", - цитирует Почеттино официальный твиттер клуба.

В текущем сезоне 29-летний Неймар сыграл за ПСЖ 18 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

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