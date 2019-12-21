Почеттино рассказал о возвращении к работе

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что готов для новой работы. Об этом сообщает Marca.

"Я отдыхаю, учусь, перезаряжаюсь. Хочу быть готовым к новому вызову. Важно быть готовым, так как никогда не знаешь, когда появится новое предложение. Я открыт для интересных предложений и не ставлю никаких рамок", - сказал Почеттино.

Специалист покинул "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Его пост занял Жозе Моуринью.

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