Почеттино рассказал, почему он остался в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что задумывался об уходе из клуба.

"Я думал об уходе, но о таких вещах не нужно загадывать. Если бы мы выиграли Лигу Чемпионов, то, возможно, я покинул бы клуб. Однако после поражения я решил, что некрасиво уходить побежденным.

Сейчас я хочу поработать над психологией футболистов, чтобы мы сумели повторить достижения прошлого сезона", - приводит слова Почеттино Telegraph.

Почеттино возглавляет "шпор" с 2014 года. Под его руководством клуб доходил до финала Лиги Чемпионов и Кубка лиги.

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