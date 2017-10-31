Почеттино: "Реал" - лучшая команда мира, но у нее возможно выиграть"

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Почеттино: "Реал" - лучшая команда мира, но у нее возможно выиграть"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала", который состоится завтра в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это хорошая возможность впервые выиграть у "Реала" в Лиге Чемпионов. У нас есть возможность изменить существующую статистику - и это наша задача. Я считаю, что "Реал" - лучшая команда в мире, но я также считаю, что у него возможно выиграть. Я верю в своих игроков", - цитирует наставника "шпор" AS.

Напомним, против "Тоттенхэма" не сыграет сразу четыре основных игрока "Реала". | soccernews.ru

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