Почеттино: "Реал"? У меня есть еще три года контракта с "Тоттенхэмом"

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Почеттино: "Реал"? У меня есть еще три года контракта с "Тоттенхэмом"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи, которые связывают его с мадридским "Реалом".

"Реал"? Нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре. Я сосредоточен на "Тоттенхэме", я счастлив здесь, и у меня есть еще три года контракта. Вот и все", - приводит слова 45-летнего наставника "шпор" El Mundo Deportivo.

Напомним, Моура прибыл в Лондон для перехода в "Тоттенхэм". | soccernews.ru

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