Почеттино: "С Вертонгеном всё в порядке"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарии по поводу травмы защитника своей команды Яна Вертонгена.

"Он чувствовал себя не лучшим образом. Сейчас с ним всё хорошо, он расслаблен. Никаких серьёзных осложнений нет. В данный момент с ним всё в порядке. Мы обследуем его", - сказал аргентинский тренер.

Сам Вертонген также подтвердил, что с ним всё в порядке. По словам футболиста, ему удалось избежать сотрясения мозга и переломов.

Напомним, что бельгиец во время первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса" столкнулся головами с партнёром по команде Тоби Алдервейрелдом и получил рассечение. Врачи оказали ему помощь, но тот всё равно не смог продолжить игру. На 40-й минуте его заменил Мусса Сиссоко.

В текущем сезоне 32-летний Вертонген провёл за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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