Почеттино считает "Манчестер Сити" одной из лучших команд мира

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Почеттино считает "Манчестер Сити" одной из лучших команд мираФото: Твиттер @Eldeporte_off 
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями перед первым полуфинальным поединком Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Из игры, которая состоялась два года назад, ничего не извлечь. Это были совсем другие матчи, иной подход. Абсолютно разные команды. Сегодня "Манчестер Сити" стал другим, а я работаю с ПСЖ. Эта команда полностью отличается от "Тоттенхэма".

Считаю, что "горожане" – одна из лучших команд мира с лучшим тренером мира. Посмотрим, будет ли нам сложнее, чем с "Баварией", – приводит слова аргентинского специалиста Sky Sports.

Напомним, сегодня, 28 апреля ПСЖ в Париже примет "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лили Чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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