Почеттино: "Считаю, что "Тоттенхэм" смотрелся гораздо лучше "Ливерпуля"

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Почеттино: "Считаю, что "Тоттенхэм" смотрелся гораздо лучше "Ливерпуля"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о матче против "Ливерпуля" (2:2).

"Фантастическая игра. Я был спокоен, поскольку сегодня мы играли хорошо. Считаю, что "Тоттенхэм" смотрелся гораздо лучше "Ливерпуля". Поэтому сегодня мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. В целом, обе команды подарили фанатам захватывающий футбол" - приводит слова Почеттино ВВС.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
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19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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