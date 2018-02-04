Почеттино: "Считаю, что "Тоттенхэм" смотрелся гораздо лучше "Ливерпуля"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о матче против "Ливерпуля" (2:2).

"Фантастическая игра. Я был спокоен, поскольку сегодня мы играли хорошо. Считаю, что "Тоттенхэм" смотрелся гораздо лучше "Ливерпуля". Поэтому сегодня мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. В целом, обе команды подарили фанатам захватывающий футбол" - приводит слова Почеттино ВВС.

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