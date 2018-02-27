Почеттино сделал выбор между Марадоной и Месси

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сделал выбор между двумя лучшими игроками в истории аргентинского футбола - Диего Марадоной и Лионелем Месси.

"Кто сильнее - Марадона или Месси? Для меня сначала идет Марадона, а уже затем Месси", - приводит слова наставника "шпор" Tuttosport.

Напомним, форвард "Лас-Пальмаса" назвал стоимость Месси. | soccernews.ru