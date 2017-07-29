Почеттино сделал замечание Конте

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Почеттино сделал замечание КонтеГлавный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не оставил без внимания слова наставника "Челси" Антонио Конте, который не верит в амбиции "шпор" в новом сезоне.

"Я не могу понять, почему другие люди так одержимы моей командой и игроками, это даже заставляет меня смеяться. Я уважаю каждое мнение, уважаю других игроков, других тренеров, владельцев разных клубов. Моя задача – фокусироваться на моих футболистах и моей команде, стараться добиваться успеха вместе с нашими болельщиками. 

Я не тот тренер, который любит обсуждать другие команды. Мне нравится проявлять уважение к людям, которые ведут себя иначе, но я ожидаю того же от наших соперников. Гарри Кейн - один из наших лучших игроков. Я рад, что он приглянулся тренеру другой команды", - сказал наставник.

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