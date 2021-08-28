Почеттино сделал заявление о будущем Мбаппе в ПСЖ
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о скором уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.
"Мбаппе готовится к матчу с "Реймсом". Он хорошо работает на тренировках. Руководство клуба уже сделало заявление по поводу информации о его уходе. Килиан ничего не говорил мне о желании покинуть команду", - приводит слова Почеттино RMC Sport.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" ведёт переговоры о приобретении 22-летнего француза.
По последним данным, ПСЖ отклонил второе предложение "сливочных", после чего испанский клуб выдвинул ультиматум - либо трансфер будет согласован до вечера воскресенья, либо переговоры прекратятся.
Не пропустите: ПСЖ ищет замену Мбаппе, у клуба есть три варианта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13