Почеттино сделал заявление о будущем Мбаппе в ПСЖ

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о скором уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.

"Мбаппе готовится к матчу с "Реймсом". Он хорошо работает на тренировках. Руководство клуба уже сделало заявление по поводу информации о его уходе. Килиан ничего не говорил мне о желании покинуть команду", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" ведёт переговоры о приобретении 22-летнего француза.

По последним данным, ПСЖ отклонил второе предложение "сливочных", после чего испанский клуб выдвинул ультиматум - либо трансфер будет согласован до вечера воскресенья, либо переговоры прекратятся.

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