Почеттино сделал заявление о возможной работе в "Реале"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключил возможность возглавить мадридский "Реал".
"У меня всегда будут особенные отношения с Испанией. Надеюсь, что однажды я вернусь туда и смогу демонстрировать с командой тот футбол, который любят фанаты. Я готов рассмотреть вариант с испанским клубом. Я всегда открыт к новому проекту.
Я знаком с Солари. Мы вместе играли с ним. Мне всегда жаль, когда такие клубы, как ПСЖ или "Реал" покидают крупные турниры на ранних стадиях.
Что касается интереса "Реала", то я позитивно отношусь к нему. Если в таком клубе заметили меня, это означает, что я хорошо справляюсь со своей работой", - цитирует Почеттино AS.
Напомним, что "Реал" намерен уволить нынешнего наставника Сантьяго Солари и рассматривает в качестве его замены Почеттино, Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Зинедина Зидана и Жозе Моуринью (оба - безработные).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14