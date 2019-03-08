Почеттино сделал заявление о возможной работе в "Реале"

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Почеттино сделал заявление о возможной работе в "Реале"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключил возможность возглавить мадридский "Реал".

"У меня всегда будут особенные отношения с Испанией. Надеюсь, что однажды я вернусь туда и смогу демонстрировать с командой тот футбол, который любят фанаты. Я готов рассмотреть вариант с испанским клубом. Я всегда открыт к новому проекту.

Я знаком с Солари. Мы вместе играли с ним. Мне всегда жаль, когда такие клубы, как ПСЖ или "Реал" покидают крупные турниры на ранних стадиях.

Что касается интереса "Реала", то я позитивно отношусь к нему. Если в таком клубе заметили меня, это означает, что я хорошо справляюсь со своей работой", - цитирует Почеттино AS.

Напомним, что "Реал" намерен уволить нынешнего наставника Сантьяго Солари и рассматривает в качестве его замены Почеттино, Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Зинедина Зидана и Жозе Моуринью (оба - безработные).

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