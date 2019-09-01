Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сказал, что хочет ударить эксперта Пола Мерсона, который заявил, что "шпоры" сегодня проиграют в матче 4-го тура АПЛ с "Арсеналом" - 1:4. Об этом информирует Sky Sports.

"Я бы хотел встретиться с Полом Мерсоном. У меня есть огромное желание ударить его", - сказал тренер.

Напомним, сегодня, 1 сентября состоится лондонское дерби "Арсенал" - "Тоттенхэм". Встреча пройдет на стадионе "Эмирейтс Стэдиум" и начнется в 18:30.

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