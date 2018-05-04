Почеттино: "Сложно поверить, что Венгер уходит из "Арсенала"

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Почеттино: "Сложно поверить, что Венгер уходит из "Арсенала"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о грядущем уходе Арсена Венгера из "Арсенала".

"Для меня Венгер - это один из лучших тренеров в истории футбола. Сложно поверить, что он уходит из "Арсенала". Всё, чего он добился в "Арсенале" за 22 года, просто невероятно" - приводит слова Почеттино Goal.com.

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