Почеттино согласится возглавить "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поставил условие "Манчестер Юнайтед", пишет Daily Mail.

По сведениям издания, аргентинский специалист примет предложение "красных дьяволов", если будет для клуба приоритетным кандидатом.

50-летний тренер не хочет быть запасным вариантом, несмотря на большое желание вернуться в АПЛ.

Ранее стало известно, что ПСЖ окончательно решил уволить Почеттино по окончании текущего сезона.

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