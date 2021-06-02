Почеттино сообщил ПСЖ о своем желании покинуть клуб

1 Теги псжмаурисио почеттино

Почеттино сообщил ПСЖ о своем желании покинуть клуб Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хочет уйти из клуба.

По сведениям Libération, аргентинец уже сообщил руководству парижан о своем желании.

Напомним, что Почеттино возглавил ПСЖ минувшей зимой. Под его руководством клуб завоевал Кубок и Суперкубок Франции. В Лиге 1 клуб финишировал вторым.

Ранее сообщалось, что Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм".

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