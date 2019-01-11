Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино восхищается игрой бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, поставив его на один уровень с нападающими "Барселоны" Лионелем Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Азар является суперклассным игроком. Его невероятно сложно остановить. Он игрок топ-уровня, как Месси и Роналду", - приводит слова Почеттино Squawka.

В нынешнем сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 26 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал девять голевых пасов.

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