Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино восхищается игрой бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, поставив его на один уровень с нападающими "Барселоны" Лионелем Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Азар является суперклассным игроком. Его невероятно сложно остановить. Он игрок топ-уровня, как Месси и Роналду", - приводит слова Почеттино Squawka.
В нынешнем сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 26 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал девять голевых пасов.
Не пропустите: "Челси" отклонил предложение "Барселоны" об обмене игроками. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам декабря
-
Роналду, Месси и другие: УЕФА представила символическую сборную 2018 года
-
"Интер" нашёл замену Икарди в "Ювентусе"
-
Защитник "Ливерпуля" Морено может продолжить карьеру в России
-
"Реал" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Гаттузо сделал заявление о возможном уходе Игуаина из "Милана"
-
1
Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду
-
"Монако" хочет приобрести форварда "Челси" в январе
-
"Монако" намерен использовать Фабрегаса уже в ближайшем матче
-
"Челси" сделал солидное предложение по Николо Барелле
-
Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади определился с новым клубом
-
"Сампдория" объявила о переходе трансферной цели топ-клубов РПЛ
-
Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына
-
"Реал" нацелился на полузащитника "Ромы"
-
Дортмундская "Боруссия" согласовала первый зимний входящий трансфер
-
АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам декабря
-
Кубок Азии: Китай разгромил Филиппины и возглавил свою группу
-
Защитник "Спартака" Боккетти верит в перспективы Промеса в "Севилье"
-
Трансфер Вильяма Венкера в "Монако" сорвался
-
Маурицио Сарри раскритиковал "Баварию"
-
Роналду, Месси и другие: УЕФА представила символическую сборную 2018 года
-
В текущем сезоне "Барселона" пропустила четыре гола от экс-игроков "Реала"
-
Адвокат жены Глушакова не исключает арест футболиста
-
"Интер" нашёл замену Икарди в "Ювентусе"
-
"Ростов" объявил о расставании с экс-игроком "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10