Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду

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Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино восхищается игрой бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, поставив его на один уровень с нападающими "Барселоны" Лионелем Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Азар является суперклассным игроком. Его невероятно сложно остановить. Он игрок топ-уровня, как Месси и Роналду", - приводит слова Почеттино Squawka.

В нынешнем сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 26 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал девять голевых пасов.

Не пропустите: "Челси" отклонил предложение "Барселоны" об обмене игроками. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Это он про того Азара, который 1 раз за карьеру превзошел отметку в 20 голов за сезон. В 28 лет у него 151 гол в клубной карьере.

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