Почеттино сравнил игрока "Тоттенхэма" с Месси

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Почеттино сравнил игрока "Тоттенхэма" с Месси

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал игру корейца Сон Хын Мина за клуб. Об этом информирует Goal.com. 

"Сон много и старательно работает, стремясь к прогрессу. Он выкладывается на поле на 100 процентов, будь он с мячом или без него.

У него будто бы есть батарея - он работает, работает, потом её заряд заканчивается и он просит об отдыхе. Этот игрок - пример для всех.

Его передвижения по полю можно сравнить с движением Месси. Можно двигаться мало, однако приносить куда больше пользы", - отметил тренер.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин участвовал в 19 матчах, в которых отметился 10 голами и 5 ассистами.

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