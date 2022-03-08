Почеттино сравнил Месси и Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающих команды Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

"Думаю, что Месси является лучшим футболистом в мире. Он выиграл семь "Золотых мячей". Дальше идут такие игроки, как Мбаппе. Килиан делает заявку на звание лучшего. Он входит число лучших в мире", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

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