Почеттино сравнил Месси и Мбаппе

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Почеттино сравнил Месси и Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающих команды Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

"Думаю, что Месси является лучшим футболистом в мире. Он выиграл семь "Золотых мячей". Дальше идут такие игроки, как Мбаппе. Килиан делает заявку на звание лучшего. Он входит  число лучших в мире", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Сравнивать нечего.. Месси это и есть футбол во всех его проявлениях... А Мбаппе это пока просто Мбаппе...

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