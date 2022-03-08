Почеттино сравнил Месси и Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающих команды Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.
"Думаю, что Месси является лучшим футболистом в мире. Он выиграл семь "Золотых мячей". Дальше идут такие игроки, как Мбаппе. Килиан делает заявку на звание лучшего. Он входит число лучших в мире", - приводит слова Почеттино RMC Sport.
Не пропустите: Лапорта высказался об уходе Месси из "Барселоны". http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
ФИФА приняла решение по матчу Украины в стыках ЧМ-2022
-
Президенту ПСЖ грозит длительный тюремный срок
-
1
Польша автоматом прошла в финал стыков ЧМ-2022
-
1
Почеттино сравнил Месси и Мбаппе
-
Умер бывший тренер "Локомотива" Мандреко
-
"Ньюкасл" включился в борьбу за Рюдигера
-
"Интер" продлит контракт с Индзаги
-
Винисиус рассказал, почему не перешел в "Барселону"
-
Владелец клуба НБА может купить "Челси"
-
Алиев: "Тимощук просто обосрался"
-
"Барселона" сделала предложение игроку "Аякса"
-
В "Арсенале" выбрали лучшего игрока февраля
-
"Балтика" разгромила "Краснодар-2" в ФНЛ
-
Педриньо может покинуть "Шахтер"
-
Гвардиола назвал проблемы "Манчестер Сити" перед матчем ЛЧ со "Спортингом"
-
"Ювентус" намерен отобрать у "Интера" чемпионский титул 2006 года
-
1
Официально: АПЛ не будет транслироваться в России
-
1
Анчелотти ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ
-
Кроос может сыграть с ПСЖ
-
"Спартак" отреагировал информацию о возможном переходе Айртона в "Фенербахче"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13