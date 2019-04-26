Почеттино: "То, что у "Аякса" больше времени на отдых, - нечестно"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у его команды и "Аякса" сейчас слишком неравные условия перед матчами Лиги чемпионов. По мнению специалиста, у голландской команды больше времени на отдых и тренировки. Об этом сообщает Goal.
"Это нелегко. Я понимаю, что у каждого на этот счет свое мнение. Я знаю, что АПЛ и Футбольная ассоциации Англии хотели помочь нам с этим. Чемпионат Англии очень отличается от Эредивизии. Однако это не значит, что они будут играть лучше. Просто это нечестно", - сказал Почеттино.
Напомним, "Тоттенхэм" и "Аякс" встретятся в полуфинальных матчах Лиги чемпионов, которые состоятся 30 апреля и 8 мая.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14