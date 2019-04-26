Почеттино: "То, что у "Аякса" больше времени на отдых, - нечестно"

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Почеттино: "То, что у "Аякса" больше времени на отдых, - нечестно"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у его команды и "Аякса" сейчас слишком неравные условия перед матчами Лиги чемпионов. По мнению специалиста, у голландской команды больше времени на отдых и тренировки. Об этом сообщает Goal.

"Это нелегко. Я понимаю, что у каждого на этот счет свое мнение. Я знаю, что АПЛ и Футбольная ассоциации Англии хотели помочь нам с этим. Чемпионат Англии очень отличается от Эредивизии. Однако это не значит, что они будут играть лучше. Просто это нечестно", - сказал Почеттино. 

Напомним, "Тоттенхэм" и "Аякс" встретятся в полуфинальных матчах Лиги чемпионов, которые состоятся 30 апреля и 8 мая. 

А еще: Почеттино: "Мы верили, что можем победить "Брайтон" и не сдавались" | http://soccernews.ru

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