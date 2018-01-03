Почеттино: "Тоттенхэм" был лучше и заслужил победу"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над "Суонси" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

"Чтобы добиться победы необходима удача. Но в этом матче мы были явно лучше и заслужили победу. В первом тайме было очень нелегко. Впрочем мы пытались играть в футбол, несмотря на ужасную погоду. Условия были тяжелыми, но мы сумели приложить необходимые усилия для победы. Если не решить исход матчах заранее, то можно поплатиться в концовке. Поэтому мы очень хотели забить второй гол", - приводит слова Почеттино BBC.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" поднялся на пятое место в Премьер-лиге.

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