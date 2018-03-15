Почеттино: "Тоттенхэм" должен заслужить, а не покупать трофеи"

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Почеттино: "Тоттенхэм" должен заслужить, а не покупать трофеи"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что клуб не собирается менять свою философию и совершать очень дорогие трансферы.

"Тоттенхэму" удается показывать футбол высокого качества в последние годы. Люди, которые хорошо разбираются в футболе, понимают, каким интересным является наш проект. "Тоттенхэм" должен заслужить, а не покупать трофеи. Наши игроки счастливы в клубе и гордятся собой", - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Стоит отметить, что последним трофеем "Тоттенхэма" является Кубок английской Лиги, который он выигрывал в 2008 году.

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