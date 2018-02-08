Почеттино: "Тоттенхэм" хочет преуспеть во всех турнирах"

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Почеттино: "Тоттенхэм" хочет преуспеть во всех турнирах"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарии после победы над "Ньюпортом" в Кубке Англии.

"Это Кубок Англии, здесь всегда сложно. Я доволен результатом, потому что мы хотели выйти в следующий раунд. Для нас важно не сбавлять обороты и продолжать побеждать. Нас ждёт очень плотный график с матчами в АПЛ, Лиге Чемпионов и Кубке Англии, но мы хотим преуспеть во всех турнирах" - цитирует Почеттино BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Ньюпорт". | http://soccernews.ru

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