Почеттино: "Тоттенхэм" никого не купил, а "Ливерпуль" заплатил по 70 миллионов за вратаря и защитника"

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Почеттино: "Тоттенхэм" никого не купил, а "Ливерпуль" заплатил по 70 миллионов за вратаря и защитника"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сравнил свою команду с "Ливерпулем" перед финальным поединком Лиги Чемпионов.

"Я спокоен, так как у нас три недели на подготовку к финалу. Решающим моментом в финале будет эмоциональная часть, а вовсе не дуэль между Почеттино и Клоппом.

"Ливерпуль" ставил перед собой цели выиграть чемпионат Англии и Лигу Чемпионов. А мы стремились показать как можно лучший результат. "Тоттенхэм" никого не купил, а "Ливерпуль" заплатил по 70 миллионов за вратаря и защитника.

Если Кейн будет готов на 100 процентов, то сыграет. Он хорошо проходит процесс реабилитации. Надеюсь, что он поможет нам", - приводит слова Почеттино Marca.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Не пропустите: Кейн и ещё два игрока "Тоттенхэма" вернулись к тренировкам с командой.  | http://soccernews.ru
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