Почеттино: "Тоттенхэм" рад первой победе над "Челси" за 28 лет"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над "Челси" (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
"Тоттенхэму" было важно одержать первую победу над "Челси" на его поле за 28 лет. Это радостный день для всех. Мы гордимся собой. Мы доминировали на поле, но "Челси" реализовать свой момент. Во второй половине матча "Тоттенхэм" был намного лучше и заслуженно одержал победу. Мои футболисты заслужили похвалу за свой характер", - цитирует Почеттино BBC.
После этого матча "Тоттенхэм" остался на четвертом месте, но его отрыв от идущего пятым "Челси" увеличился до восьми очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20