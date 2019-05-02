Почеттино: "Тоттенхэм" выйдет в финал Лиги Чемпионов, если мы будем играть, как Месси"

Теги тоттенхэмаяксмаурисио почеттино

Почеттино: "Тоттенхэм" выйдет в финал Лиги Чемпионов, если мы будем играть, как Месси"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино верит, что его команда может обыграть "Аякс" в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Сможем ли мы сыграть с "Барселоной" в финале Лиги Чемпионов против Месси? Да, если будет играть, как он. Если покажем такое же желание при игре без мяча, какое было у Лионеля, то у нас появится шанс на выход в финал. В противном случае мы вылетим", - цитирует Почеттино Sky Sports.

Ответный матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая в Нидерландах. В первом матче голландский клуб добился победы над "Тоттенхэмом" со счетом 1:0.

Не пропустите: Месси "включил" Неймара в матче с "Ливерпулем": видео. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Месси со штрафного был забит с придуманного фола и с небольшой хитростью

Гол Месси со штрафного был забит с придуманного фола и с небольшой хитростью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов