Почеттино: "Тоттенхэм" выйдет в финал Лиги Чемпионов, если мы будем играть, как Месси"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино верит, что его команда может обыграть "Аякс" в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Сможем ли мы сыграть с "Барселоной" в финале Лиги Чемпионов против Месси? Да, если будет играть, как он. Если покажем такое же желание при игре без мяча, какое было у Лионеля, то у нас появится шанс на выход в финал. В противном случае мы вылетим", - цитирует Почеттино Sky Sports.

Ответный матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая в Нидерландах. В первом матче голландский клуб добился победы над "Тоттенхэмом" со счетом 1:0.

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