Почеттино: "Тоттенхэм" заслуживал большего в матче с "Челси"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды от "Челси" (1:2) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

"Я разочарован результатом, так как мы заслуживали большего. "Челси" лучше использовал свои моменты, забив два гола нанеся всего два удара в створ ворот. Мы играли лучше соперника, но нельзя победить, если не реализовываешь свои моменты. Впрочем, я считаю, что команда прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном. Я удовлетворен качеством нашей игры", - приводит слова Почеттино BBC.

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