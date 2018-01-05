Почеттино: "Тоттенхэм" заслуживал победу над "Вест Хэмом"

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Почеттино: "Тоттенхэм" заслуживал победу над "Вест Хэмом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный результат с "Вест Хэмом" (1:1) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии.

"Мы забили всего один мяч, но сделали это в сложной ситуации. Я доволен игрой команды, но разочарован результатом. Мы заслуживали победы, но таков футбол и нам придется принять такой результат. 

Мы должны были забивать раньше, но были недостаточно эффективными впереди. Но должен отметить, что играть так, как это мы сделали после матча, который был 48 часов назад, заслуживает похвалы", - сказал Почеттино.

После 22 туров "Тоттенхэм" занимает пятое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 1:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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