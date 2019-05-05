Почеттино: "Тоттенхэму" предстоит болезненная перестройка состава"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что в команде предстоит масштабная перестройка состава.

"Тоттенхэм" сравнивают с удивительным домом, в котором необходимо поменять мебель. Но это зависит от имеющегося бюджета. Нам необходимо с уважением относиться к "Манчестер Сити" или "Ливерпулю", которые тратят значительные средства на усилие состава.

Мы смелые и умные. А сейчас речь пойдет о написании новой главы команды. Для этого нужно четко понимать, как мы будем строить новый проект. Это будет болезненная перестройка", - цитирует Почеттино Evening Standard.

Напомним, что "Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, а также занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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