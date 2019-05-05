Почеттино: "Тоттенхэму" предстоит болезненная перестройка состава"

Теги тоттенхэммаурисио почеттино

Почеттино: "Тоттенхэму" предстоит болезненная перестройка состава"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что в команде предстоит масштабная перестройка состава.

"Тоттенхэм" сравнивают с удивительным домом, в котором необходимо поменять мебель. Но это зависит от имеющегося бюджета. Нам необходимо с уважением относиться к "Манчестер Сити" или "Ливерпулю", которые тратят значительные средства на усилие состава.

Мы смелые и умные. А сейчас речь пойдет о написании новой главы команды. Для этого нужно четко понимать, как мы будем строить новый проект. Это будет болезненная перестройка", - цитирует Почеттино Evening Standard.

Напомним, что "Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, а также занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Не пропустите: Кэхилл объявил об уходе из "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вингер на 60 миллионов: что случилось с Риядом Марезом после перехода в "Манчестер Сити"?

Вингер на 60 миллионов: что случилось с Риядом Марезом после перехода в "Манчестер Сити"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов