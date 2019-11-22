Почеттино трогательно попрощался с игроками "Тоттенхэма"

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Почеттино трогательно попрощался с игроками "Тоттенхэма"

Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после увольнения оставил послание для экс-подопечных.

Аргентинский специалист написал на тактической доске: "Большое спасибо всем вам! Мы не можем сказать "до свидания". Вы всегда будете в наших сердцах".

Почеттино возглавлял "шпор" с 2014 года, а в минувший вторник клуб объявил о его увольнении.

Новым наставником "Тоттенхэма" стал Жозе Моуринью, который заключил контракт до 2023 года.

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