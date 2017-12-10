Почеттино: "У меня нет предпочтений по сопернику в плей-офф Лиги Чемпионов"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ответил на вопрос о будущем сопернике в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"С кем бы мне хотелось встретиться в 1/8 Лиги чемпионов? Нет, у меня нет предпочтений. Кто бы нам не попался после жеребьевки - мы будем рады приветствовать любого соперника. Если вы хотите и дальше участвовать в розыгрыше Лиги Чемпионов, то должны быть готовы встретиться с любым соперником, потому что в этом турнире слабых команд не бывает" - приводит слова Почеттино Standard.
Отметим, что "Тоттенхэм" финишировал в своей группе на 1-й позиции.
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