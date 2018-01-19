Почеттино убедил перспективного бразильца перебраться в "Тоттенхэм"

Теги тоттенхэмбордомалкоммаурисио почеттино

Почеттино убедил перспективного бразильца перебраться в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино убедил полузащитника "Бордо" Малкома перебраться в его команду, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, наставник "шпор" пообещал 20-летнему бразильцу в течение ближайших трёх лет сделать его звездой европейского футбола.

"Тоттенхэм" заплатит за Малкома 40-50 миллионов евро. При этом не исключено, что остаток сезона хавбек доиграет в "Бордо".

Не пропустите: Следующим летом Перес может нанести серьезный удар по "Тоттенхэму". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов