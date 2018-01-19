Почеттино убедил перспективного бразильца перебраться в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино убедил полузащитника "Бордо" Малкома перебраться в его команду, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, наставник "шпор" пообещал 20-летнему бразильцу в течение ближайших трёх лет сделать его звездой европейского футбола.

"Тоттенхэм" заплатит за Малкома 40-50 миллионов евро. При этом не исключено, что остаток сезона хавбек доиграет в "Бордо".

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