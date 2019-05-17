Почеттино условно дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не сможет присутствовать на одном матче в еврокубках из-за дисквалификации. Наказание носит условный характер.

Такая ситуация произошла из-за задержки начала игры на матче полуфинала Лиги чемпионов.

Таким образом, Почеттино не сможет присутствовать на бровке во время финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Финальный матч пройдет 1 июня в Мадриде.

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