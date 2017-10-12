Почеттино: "Уснул, наблюдая за матчем Эквадора и Аргентины"

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Почеттино: "Уснул, наблюдая за матчем Эквадора и Аргентины"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о матче заключительного тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года между сборными Эквадора и Аргентины.

"Я уснул, наблюдая матч. Но мои дети не спали, я пропустил только первый гол Месси. После этого я видел, что он сделал... Вы всегда верите в команду, если знаете качество футбола, которое показывают Месси и Аргентина", - цитирует наставника "шпор" El Mundo Deportivo.

Напомним, Почеттино высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru

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